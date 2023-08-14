Plastic Girl: Jessy BunnyJetzt kostenlos streamen
Plastic Girl: Jessy Bunny
Folge 1: Plastic Girl: Jessy Bunny
Jessy Bunny hat einen extremen Körper. Erlaubt ist alles, was ihr selbst gefällt. Busen, Lippen, Po und auch Schamlippen sind schon übergroß. Fettabsaugung und Botox sind Alltag. Egal wo Jessy Bunny hingeht, sie zieht die Blicke auf sich. Nicht alle finden sie schön. Für sich selbst und ihre Freundin und Managerin Vienna, entspricht sie immer mehr dem Ideal, das sie anstrebt zu sein. Es ist ein Trend mit dem Namen „Bimbofication“, den sie lebt, die Wandlung zur „Bimbo Doll“. Lukrativ ist es jedenfalls, so auszusehen. Auf diversen Social-Media-Kanälen und als Erotik Model für eine sehr spezielle Klientel nimmt sie etwa 20.000 Euro jeden Monat ein. Das meiste steckt sie wieder in Operationen. Für sie ist so auszusehen, ein Akt der Rebellion und Emanzipation: Als Frau darf nur sie über ihren Körper bestimmen.
