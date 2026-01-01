Polizei im Einsatz - Tatort Straße
1 StaffelAb 12
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Polizei im Einsatz - Tatort Straße
"Polizei im Einsatz - Tatort Straße" begleitet Wiens Polizistinnen und Polizisten hautnah bei ihrem Arbeitsalltag. Von Verkehrskontrollen über Verfolgungsjagden bis zu schweren Unfällen zeigt die Doku-Serie echte Einsätze, emotionale Situationen und die Herausforderungen im Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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