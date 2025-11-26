Population: 11
Folge 2: Stray Dogs
28 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Die Suche nach seinem Vater gestaltet sich immer mysteriöser. Andy weiß nicht, wem er vertrauen kann. In Cassie scheint er eine Helferin gefunden zu haben. Gemeinsam observieren sie die Bäckerin Audrey, die sich äußerst verdächtig verhält. Dabei werden sie versehentlich in deren Kühlhaus eingeschlossen.
Alle Staffeln im Überblick
Population: 11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Schwarze Komödie
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited
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