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Sweet 'N' Sour Dingo

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 03.12.2025
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Folge 4: Sweet 'N' Sour Dingo

31 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Die Polizistin Geraldine glaubt, Hugos Leiche gefunden zu haben. In seinem ausgebrannten Auto befinden sich menschliche Überreste, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Andy ist verzweifelt. Seine finanzielle Rettung rückt in unerreichbare Ferne. Bei einer Feier zu Ehren des Verstorbenen will Cassie die Bewohner aushorchen, um doch noch Hinweise auf seinen Nachlass zu finden.

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