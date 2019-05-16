Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2019Folge 1vom 16.05.2019
45 Min.Folge vom 16.05.2019Ab 12

Inmitten eines idyllischen Pferdehofes hat der charmante Landtierarzt Dr. Dreesen seine Praxis und kümmert sich dort um die Leiden seiner Patienten. Nach einer Kleintiersprechstunde und einigen Hausbesuchen muss er heute einen Goldendoodle operieren, einem Terrier mit Verdauungsproblemen helfen und ein Baby-Eichhörnchen begleiten, das eine Ersatzmutter gefunden hat. Bildrechte: SAT.1 GOLD.

SAT.1 GOLD
