Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Folge 3
45 Min.Ab 12
Mit über 50 Kilo wiegt Labrador Carnello einfach zu viel - Dr. Dreesen springt als Diät-Berater ein. Außerdem kommt ein seltener Patient in die Praxis, der ganz dringend Hilfe benötigt. Auf ihrem Außeneinsatz haben Dr. Dreesen und sein Assistent Klaus mit der verletzten Kralle eines Lamas aus einem Privatzoo zu kämpfen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH