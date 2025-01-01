Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 3

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 4
Folge 4: Folge 3

45 Min. Ab 12

Mit über 50 Kilo wiegt Labrador Carnello einfach zu viel - Dr. Dreesen springt als Diät-Berater ein. Außerdem kommt ein seltener Patient in die Praxis, der ganz dringend Hilfe benötigt. Auf ihrem Außeneinsatz haben Dr. Dreesen und sein Assistent Klaus mit der verletzten Kralle eines Lamas aus einem Privatzoo zu kämpfen ...

