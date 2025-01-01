Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Episode 6

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 6
Episode 6

Folge 6: Episode 6

45 Min. Ab 12

In der Kleintiersprechstunde warten zwei Welpen auf Dr. Dreesen. Während sich der eine Mops prächtig entwickelt, scheint das Brüderchen immer etwas hinterherzuhinken. Außerdem wartet der erste Einsatz mit dem rollenden Tierarztmobil auf den Landtierarzt und seinen Partner Klaus. In Köln wollen sie den Tieren von Hilfsbedürftigen und Obdachlosen zur Seite stehen.

