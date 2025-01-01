Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Episode 6
45 Min.Ab 12
In der Kleintiersprechstunde warten zwei Welpen auf Dr. Dreesen. Während sich der eine Mops prächtig entwickelt, scheint das Brüderchen immer etwas hinterherzuhinken. Außerdem wartet der erste Einsatz mit dem rollenden Tierarztmobil auf den Landtierarzt und seinen Partner Klaus. In Köln wollen sie den Tieren von Hilfsbedürftigen und Obdachlosen zur Seite stehen.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH