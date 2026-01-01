Pressekonferenz des Basketballverbands
Pressekonferenz des Basketballverbands
Nach einem erfolgreichen Basketball-Sommer mit Doppelgold für Österreich bei der Heim-Europameisterschaft im 3x3 haben ab Ende September wieder die win2day Basketball Superligen und auch deren Unterbau Saison. Im Rahmen einer Pressekonferenz gibt Basketball Austria mit ausgewählten Vertreterinnen und Vertretern der win2day Basketball Superligen der Damen und Herren und der Zweiten Basketball Bundesliga einen Ausblick auf die neue Spielzeit. Bei der Pressekonferenz mit dabei sind Helmut Niederhofer (Präsident Basketball Austria), Albert Handler (Geschäftsführer Basketball Superliga GmbH) und ausgewählte Spielerinnen und Spieler sowie Vertreterinnen und Vertreter von den Klubs der win2day Basketball Superligen und der Zweiten Basketball Bundesliga.