Profiling Paris
Folge 6: Das verschwundene Mädchen
50 Min.Ab 12
Nach sechs Monaten meldet sich der Entführer eines Mädchens und schildert seine Foltermethoden. Die Ermittler suchen erneut nach dem Mädchen und befragen eine Gruppe von Mädchen an ihrer Schule. Die sollen gesehen haben, wie sie in ein Taxi stieg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015