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Promi sucht Hundeglück

Eine Bulldogge sorgt für Eheprobleme

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 12.08.2022
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Folge 2: Eine Bulldogge sorgt für Eheprobleme

45 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6

Jochen Bendel hat ein paar süße Fellnasen aus dem Tierschutz ausgesucht, um sie Julian F. M. Stöckel und seinem Partner Marcell vorzustellen. In Berlin ist für Familie Krüger währenddessen der große Tag gekommen: Der kleine Cockapoo-Welpe Timba zieht bei ihnen ein. Bei Melanie Müller gibt es währenddessen Probleme mit ihrer englischen Bulldogge Eva. Die kleine Fellnase belastet die Beziehung zwischen Melanie und ihrem Mann Mike.

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