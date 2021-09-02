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Promi sucht Hundeglück

Hunde-Duo außer Rand und Band

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 02.09.2021
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Folge 3: Hunde-Duo außer Rand und Band

45 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 6

Während sich Julian F. M. Stöckel und sein Partner Marcell über ihre neue Pudeldame Kira freuen, ist die Stimmung bei Familie Krüger im Keller: Der kleine Timba hält die Familie schon in der ersten Nacht auf Trab, so dass der Hundetrainer eingreifen muss. Jochen Bendel besucht außerdem Fernsehmoderatorin Barbara Eligmann, die etwas mehr Freiraum von ihrer Viszla-Hündin Gravy benötigt und schaut in Berlin bei Marc Terenzi und seinen zwei Hunden vorbei.

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