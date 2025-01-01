Die Lieblingsrezepte zweier Bäcker:innen aus "Das große Promibacken 2022"Jetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 6: Die Lieblingsrezepte zweier Bäcker:innen aus "Das große Promibacken 2022"
45 Min.Ab 6
Gleich zwei Bäcker:innen aus "Das große Promibacken 2022" öffnen ihre Türen und laden in die heimische Backstube ein. Sie gewähren private Einblicke und zeigen, dass Backen ganz viel mit Heimatverbundenheit zu tun hat. Der/die Gewinner:in des Goldenen Cupcakes 2022 zaubert eine Brownie-Torte mit Himbeersahne und Fruchtspiegel. Und auch das zweite Rezept, ein Apfelstrudel, verrät einiges über den/die Promibäcker:in. Wer verbirgt sich wohl hinter den Kuchenkreationen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1