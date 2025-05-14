Promis Privat
Folge 2: Folge 2
51 Min.Ab 12
Genug mit Hausumbau: Reality-TV Paar Matthias und Hubert Fella beschließen, sich eine Auszeit zu nehmen. Die gebuchte Kreuzfahrt ist wegen Corona abgesagt, deswegen Plan B: Zelten! "Puff-Daddy" Bert Wollersheim plant in München die Eröffnung einer Tabledance-Bar. Selfmade Johannes Haller wagt nach seiner Trennung von Yeliz Koc einen Neustart auf Ibiza. Der Ex-Bachelorette-Boy möchte auf der Insel mit seinem eigenen Boots-Business durchstarten.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1