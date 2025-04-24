Protokoll einer Katastrophe - Das Loveparade-UnglückJetzt kostenlos streamen
Protokoll einer Katastrophe - Das Loveparade-Unglück
Folge 1: Protokoll einer Katastrophe - Das Loveparade-Unglück
47 Min. Ab 16
Am 24. Juli 2010 ereignet sich bei der Loveparade in Duisburg eine tragische Massenpanik. Der Zugang zum alten Güterbahnhof verläuft über zwei Tunnel. Durch Verzögerungen beim Einlass kommt es in weiterer Folge zum unkontrollierten Zustrom auf das Gelände. In dem Gedränge kommen 21 Menschen ums Leben kommen und über 650 Personen werden verletzt. Die Dokumentation beleuchtet die Ereignisse, die zum Unglück führten und versucht zu klären, wer dafür die Verantwortung trägt.
