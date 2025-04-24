Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 24.04.2025
47 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 16

Am 24. Juli 2010 ereignet sich bei der Loveparade in Duisburg eine tragische Massenpanik. Der Zugang zum alten Güterbahnhof verläuft über zwei Tunnel. Durch Verzögerungen beim Einlass kommt es in weiterer Folge zum unkontrollierten Zustrom auf das Gelände. In dem Gedränge kommen 21 Menschen ums Leben kommen und über 650 Personen werden verletzt. Die Dokumentation beleuchtet die Ereignisse, die zum Unglück führten und versucht zu klären, wer dafür die Verantwortung trägt.

