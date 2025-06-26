Protokoll einer Katastrophe: Die Todes-Yacht vor SizilienJetzt kostenlos streamen
Protokoll einer Katastrophe - Die Todes-Yacht vor Sizilien
Folge 1: Protokoll einer Katastrophe: Die Todes-Yacht vor Sizilien
53 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Am 19. August 2024 sank die Luxus-Segelyacht „Bayesian“ vor Sizilien. Sieben Menschen, darunter Tech-Mogul Mike Lynch und seine Tochter, starben. Die Doku sucht nach der Ursache. Bildquellen: REUTERS | ORF/Autentic/Rex Features
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Protokoll einer Katastrophe - Die Todes-Yacht vor Sizilien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG