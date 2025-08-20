Puffgeschichten
Folge 6: Schwerer Abschied
48 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 16
Im Staffelfinale wird abgerechnet - und zwar knallhart beruflich und privat beim Leibnitzer Laufhaus-König Kitzecker Sepp! Indes floriert der Konkurrenzclub "Maximus" in Graz dank seiner schrägen Mottopartys. In Mittersill lässt sich Rotlicht-Legende Bobby Bobner widerwillig in die Geheimnisse einer Domina einweihen. Und schmerzvoll endet auch die Ära von Puff-Boss Papa Joe in Trausdorf.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
