Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam

PULS 24Staffel 7Folge 1vom 11.01.2023
Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam

Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang RosamJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 1: Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam

30 Min.Folge vom 11.01.2023

Die Regierung präsentierte heute die Resultate ihrer Klausur. Wie vielversprechend diese sind, darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam. Die beiden PR-Berater:innen geben außerdem einen Ausblick auf die kommende Niederösterreich-Wahl.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen