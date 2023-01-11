Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang RosamJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 1: Die Politik-Insider: Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam
30 Min.Folge vom 11.01.2023
Die Regierung präsentierte heute die Resultate ihrer Klausur. Wie vielversprechend diese sind, darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Christina Aumayr-Hajek und Wolfgang Rosam. Die beiden PR-Berater:innen geben außerdem einen Ausblick auf die kommende Niederösterreich-Wahl.
