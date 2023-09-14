PULS 4 Doku: Angriff aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Mit der steigenden Digitalisierung unseres Alltags ist der Albtraum Cyberangriff mittlerweile zum Massenphänomen geworden. Die Bedrohung ist vor unserer eigenen Haustüre. In Österreich ist bereits jede dritte Privatperson Opfer einer Phishing-Attacke geworden. Während der Pandemie stieg die Zahl der verschickten Phishing-Mails um mehr als 600 Prozent. Die Angreifer reichen von Kleinkriminellen bis hin zu staatsnahen Organisationen. Die Ziele sind breit gestreut. Öffentliche Verwaltung, Länder und kritische Infrastruktur. Niemand ist davor gefeit - auch nicht Privatpersonen. Und die Angriffe können existenzbedrohend sein. Cyberkriminalität zählt mittlerweile zu den größten Herausforderungen der Polizei. Können wir uns überhaupt schützen?
