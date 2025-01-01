Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arme alte Frauen – Wenn die Pension nicht reicht

48 Min.Ab 6

Was geben wir denen, die ein Leben lang gegeben haben? Diese Dokumentation erzählt die Geschichten von vier Frauen und stellt dabei immer die Frage warum so viele Frauen ihr Leben lang arbeiten und in der Pension trotzdem kaum etwas für sie übrig bleibt.

