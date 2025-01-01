PULS 4 Doku: Arme Mittelschicht - Die Angst vor dem sozialen AbstiegJetzt kostenlos streamen
Folge 286: PULS 4 Doku: Arme Mittelschicht - Die Angst vor dem sozialen Abstieg
Die größte Teuerungswelle seit 40 Jahren schockiert Österreich. Unsere Wohlstandsgesellschaft ist es nicht gewohnt wirtschaftlich so in Bedrängnis zu kommen. Seit mehreren Monaten bringt sie die Menschen an ihre Grenzen. Ein Ende der Teuerungswelle ist nicht in Sicht. Schon jetzt sind die Energiekosten um 36,7 Prozent gestiegen. Die Kosten von Lebensmitteln um 13,1 Prozent. Und im Individualverkehr, insbesondere beim Treibstoff, ist die Teuerung gegenüber dem letzten Frühherbst am deutlichsten zu bemerken mit 43,6 Prozent. Für viele Menschen in Österreich bedeutet das eine einschneidende Veränderung ihrer Lebenssituation. Wer kann sich das gewohnte Leben so noch leisten? Droht der Mittelschicht der soziale Abstieg?
