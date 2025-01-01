PULS 4 Doku: Autos raus! Wie fährt Österreich in die Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Autos raus! Wie fährt Österreich in die Zukunft?
Folge 1: PULS 4 Doku: Autos raus! Wie fährt Österreich in die Zukunft?
50 Min.Ab 6
Das Auto ist zum Symbol für Klimakiller geworden. Im Kampf gegen den Verbrennungsmotor und einer starken Zukunftsangst kleben sich Aktivisten auf die Straße und blockieren Straßenbau-Projekte. Die lokale Diskussion ist in vollem Gange. Doch trotz drohendem Aus in Europa für den Verbrennungsmotor ab 2035 wird die österreichische Wirtschaft auch weiterhin Motoren produzieren und Geld damit verdienen. Denn der Rest der Welt fährt weiterhin mit Diesel und Benzin.
PULS 4 Doku: Autos raus! Wie fährt Österreich in die Zukunft?
