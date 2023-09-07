PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?Jetzt kostenlos streamen
52 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6
Die Schlagzeilen um TikTok reißen nicht ab. Für viele gilt sie als die gefährlichste App der Welt. Ihr enormes Suchtpotenzial ist unumstritten. Shitstorms und ausuferndem Hass sind Tür und Tor geboten. Immer öfter dient Tik Tok auch als Radikalisierungsplattform.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4