Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 07.09.2023
PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?Jetzt kostenlos streamen

PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

Folge 1: PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

52 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6

Die Schlagzeilen um TikTok reißen nicht ab. Für viele gilt sie als die gefährlichste App der Welt. Ihr enormes Suchtpotenzial ist unumstritten. Shitstorms und ausuferndem Hass sind Tür und Tor geboten. Immer öfter dient Tik Tok auch als Radikalisierungsplattform.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?
PULS 4
PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

PULS 4 Doku: Die dunkle Seite von Social Media – Sollen wir TikTok verbieten?

Alle 1 Staffeln und Folgen