PULS 4 Doku: ERZIEHEN WIR FALSCH? Zwischen Autorität und Grenzenlosigkeit
54 Min.
Folge vom 27.04.2023
Die Entwicklung weg von autoritären Methoden hin zu demokratischer und bedürfnisorientierter Erziehung stellt Eltern heute vor neue Herausforderungen. Viele Eltern scheitern an ihrer eigenen Konsequenz. Wie finden wir das richtige Maß zwischen gesunden Grenzen und Freiheit? Und was passiert mit einer jungen Generation, die von ihren Eltern zu wenig Grenzen bekommt?
