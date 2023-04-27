Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 27.04.2023
54 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 6

Die Entwicklung weg von autoritären Methoden hin zu demokratischer und bedürfnisorientierter Erziehung stellt Eltern heute vor neue Herausforderungen. Viele Eltern scheitern an ihrer eigenen Konsequenz. Wie finden wir das richtige Maß zwischen gesunden Grenzen und Freiheit? Und was passiert mit einer jungen Generation, die von ihren Eltern zu wenig Grenzen bekommt?

PULS 4
