Folge 1: PULS 4 Doku: Killt uns die KI?
Ende November 2022 sorgt eine Künstlichen Intelligenz namens ChatGPT für einen beispiellosen Hype. Nur zwei Monate später nutzen 100 Millionen Menschen pro Monat die App. Seit dem ist Künstliche Intelligenz jedem ein Begriff. Sie kann Kunstwerke in Augenblicken generieren. Und Bücher auf Knopfdruck schreiben. Sie kann aber auch neue chemische Waffen vorschlagen. Oder ganze Berufszweige arbeitslos machen. Während im Wochentakt neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten der Automatisierung vorgestellt werden, melden sich auch immer mehr warnende Stimmen zu Wort. Welche Auswirkungen hat der zunehmende Gebrauch von Algorithmen auf unsere Gesellschaft? Und welche Risiken birgt die künstliche Intelligenz? Ihre Erfinder warnen vor existenziellen Risiken, die von einer superintelligenten KI ausgehen könnten.
