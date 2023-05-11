PULS 4 Doku: Kind um jeden Preis - Wie weit darf ein Kinderwunsch gehen?Jetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Kind um jeden Preis - Wie weit darf ein Kinderwunsch gehen?
Folge 1: PULS 4 Doku: Kind um jeden Preis - Wie weit darf ein Kinderwunsch gehen?
In Österreich hat jedes vierte Paar Probleme mit der Fruchtbarkeit. Im Zusammenhang mit einem unerfüllten Kinderwunsch macht sich ein neuer Trend bemerkbar: Leihmutterschaft. Weltweit steigen die Zahlen. Promis wie Kim Kardashian, Cameron Diaz oder auch Paris Hilton lassen ihr Kind von einer Leihmutter austragen und bezahlen dafür. Im Kriegsjahr 2022 haben ganze 30 Paare aus Österreich ihre Babys abgeholt. Babys geboren in einem Kriegsgebiet bestellt von ausländischen Eltern. Hat der Kinderwunsch auch Grenzen? Nicht jeder geht so weit, ein Kind via Leihmutter austragen zu lassen. Viele versuchen in Kinderwunschkliniken Eltern zu werden. Die Zahlen in den Reproduktionskliniken steigen in den vergangenen Jahren konstant. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Samenqualität der westlichen Männer um ungefähr 50 Prozent reduziert. Die Forschung zu den Ursachen ist allerdings oft noch unzureichend. Wann wird der Kinderwunsch zur Zerreißprobe? Und: werden wir immer unfruchtbarer?
