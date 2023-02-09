PULS 4 Doku: Kranke Energie - Warum unsere Preise explodierenJetzt kostenlos streamen
48 Min.
Seitdem Russland die Gaslieferungen an die EU stark eingeschränkt hat, befindet sich Europa im Krisenmodus. Energiepreise in ungeahnten Höhen. Zweistellige Inflationsraten bedrohen den Wohlstand und die Wirtschaft. Und das obwohl zuletzt 84 Prozent des verbrauchten Stroms in Österreich mit erneuerbaren Energien erzeugt wurden. Dies wirft die Frage auf: Muss das sein?
