PULS 4Staffel 1Folge 1vom 09.02.2023
48 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 6

Seitdem Russland die Gaslieferungen an die EU stark eingeschränkt hat, befindet sich Europa im Krisenmodus. Energiepreise in ungeahnten Höhen. Zweistellige Inflationsraten bedrohen den Wohlstand und die Wirtschaft. Und das obwohl zuletzt 84 Prozent des verbrauchten Stroms in Österreich mit erneuerbaren Energien erzeugt wurden. Dies wirft die Frage auf: Muss das sein?

