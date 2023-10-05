Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 05.10.2023
50 Min.Folge vom 05.10.2023

Mit dem Ausbruch der COVID-Pandemie vor 3,5 Jahren setzte eine Dauerschleife an Krisen ein: Kaum war ein Ende der wiederkehrenden Lockdowns in Sicht, überfiel Russland die Ukraine, der Krieg wiederum löste eine Energiekrise aus, die wiederum eine historisch hohe Inflation auslöste. Und dahinter legt sich ein Dauerrauschen: die Klimakrise. Die Zeiten in denen wir durchatmen konnten gibt es nicht mehr, wir sind in Daueralarmstimmung. Wir driften auseinander – finanziell und sozial. Geht es uns wirklich so schlecht oder gab es solche Zeiten immer mal wieder? “Wenn ich meinen Lebensweg betrachte, sind die heutigen Probleme geradezu niedlich”, sagt Ex-Finanzminister Hannes Androsch, der mit seinen 86 Lebensjahren viele Krisen und Umbrüche miterlebt hat.

