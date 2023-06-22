Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 22.06.2023
48 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 6

Haben Österreicher:innen einen guten Umgang mit Alkohol? Trinken sie zu viel und was ist überhaupt zu viel? Diese Doku beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Alkoholkonsums in Österreich.

