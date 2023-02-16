PULS 4 Doku: Schamane statt Arzt - Der Ruf nach Heilung abseits der WissenschaftJetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Schamane statt Arzt - Der Ruf nach Heilung abseits der Wissenschaft
Folge vom 16.02.2023
Krisen beflügeln die Esoterik. Die Corona-Pandemie hat in Österreich ein gesteigertes Interesse an esoterischen Erkläransätzen und Angeboten zur Krisenbewältigung bewirkt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Medizin
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4