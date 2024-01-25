Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 25.01.2024
51 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 6

Liebe Zuschauer*innen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Binnen-I, Gender-Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich oder weiblich und männlich? Gendern löst bei vielen Menschen heftige Reaktionen aus. Anti-Gender-Volksbegehren und Gender-Verbote im politischen Wahlkampf auf der einen Seite. Genderneutrale Erziehung und der Kampf um Gleichstellung auf der anderen Seite. Gendern soll bei der Gleichstellung von Mann & Frau helfen. Doch was bringt gendern wirklich? Wir machen den Test in einem Gymnasium in Wien. Finden die Kinder Berufe schwieriger, besser bezahlt oder wichtiger, wenn sie nur im generischen Maskulinum formuliert werden? Der Kernkonflikt beim Gender-Thema geht aber über männlich und weiblich hinaus: Die große Aufregung betrifft vor allem die Geschlechter-Vielfalt also das Gender-Sternchen und andere Sonderzeichen. Wie viele Trans-, nonbinäre oder Intersexuelle Menschen in Österreich leben ist schwierig zu sagen. Sie sind eine Minderheit, die in der Öffentlichkeit aber zunehmend selbstbewusst auftritt. Das provoziert viele. Macht Gendern unsere Gesellschaft wirklich toleranter, oder ist das alles übertrieben?

