PULS 4 Doku: Tango KorruptiJetzt kostenlos streamen
PULS 4 Doku: Tango Korrupti
Folge 1: PULS 4 Doku: Tango Korrupti
Österreich belegt Platz 20 im aktuellen Korruptionswahrnehmungs-Ranking. Das ist um fünf Plätze schlechter als noch vor ein paar Jahren. Sind wir korrupter geworden? Oder „sind wir nicht so“, wie uns der Bundespräsident noch 2019 beruhigte? Das will P24-Moderatorin Jenny Laimer etwa von Ex-Lobbyist Peter Hochegger und einer Oberstaatsanwältin wissen. Und: Sie unterzieht sich selbst einem Korruptionstest. In der Justizanstalt Hirtenberg reist Jenny Laimer zurück in die Vergangenheit von Peter Hochegger. Der Ex-Lobbyist steckte jahrelang tief im Korruptionssumpf. Er spielt eine zentrale Rolle im Telekom- und im BUWOG-Prozess, die die Republik erschüttern. Von Scheinrechnungen bis zu illegaler Parteifinanzierung: Er war mittendrin, statt nur dabei. Hochegger gibt uns Einblicke in die Welt eines Korrupten. In diese Gedankenwelt versuchen auch die Ermittler:innen einzutauchen. Eine von ihnen ist Elisabeth Täubl, Oberstaatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie durchforstet mit ihren Kolleg:innen oft mehrere Terabyte an Daten, oft auch aus Smartphones: „Man sucht nicht nach Wörtern wie Bestechungsgeld oder Kickback-Zahlungen. Keiner der Täter verwendet diese Wörter.“
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick