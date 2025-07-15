Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Punk'd

Pitbull, Sean Paul, Baby Blue

MTVStaffel 6Folge 8
Pitbull, Sean Paul, Baby Blue

Pitbull, Sean Paul, Baby BlueJetzt kostenlos streamen

Punk'd

Folge 8: Pitbull, Sean Paul, Baby Blue

21 Min.Ab 12

In "MTV Punk'd" nehmen Ashton Kutcher und andere Hosts Prominente aufs Korn. Um Stars wie Justin Timberlake, Beyoncé oder Drake einen ordentlichen Schrecken zu verpassen, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Dank raffinierter Pranks, falscher Polizisten und der versteckten Kamera kommen Fans der Schadenfreude und des Fremdschams voll auf ihre Kosten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Punk'd
MTV
Punk'd

Punk'd

Alle 9 Staffeln und Folgen