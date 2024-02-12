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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der erste Sprung

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 12.02.2024
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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 1: Der erste Sprung

41 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Dr. Ben Song verlässt seine eigene Verlobungsfeier, um den ersten Zeitsprung des neuen Quantum-Leap-Projektes zu machen. Er erwacht schließlich im Jahr 1985 im Körper eines anderen Mannes. Zudem hat er sein Gedächtnis verloren und erkennt seine Verlobte Addison nicht, die ihm in Form eines Holograms zur Hilfe eilt. Indes versucht Songs Team verzweifelt, Ben zurückzuholen. Er muss jedoch erst eine Mission im Jahr 1985 ausführen, bevor er wieder springen kann.

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