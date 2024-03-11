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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der Lebensretter

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 11.03.2024
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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 10: Der Lebensretter

41 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Ben landet im Jahr 1994 im Körper der Assistenzärztin Alex Tomkinson. Nach einem Zugunglück werden viele Verletzte ins Cedarhurst Hospital eingeliefert, und Ben soll drei von ihnen retten. Einer davon ist Eli, der Vater von Alex' Freundin und Kollegin Sandra. Er hat einen Hirntumor, will sich aber nicht behandeln lassen. Louis hingegen ist nur leicht verletzt, doch seine Frau wird für hirntot erklärt. Louis gibt ihr Herz daraufhin zur Spende an die junge Kimberly frei ...

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