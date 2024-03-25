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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

SOS

ProSiebenStaffel 1Folge 14vom 25.03.2024
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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 14: SOS

41 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

Ben landet am 2. Mai 1989 im Körper von Commander Rossi auf einem Kriegsschiff der U.S. Navy, das im südchinesischen Meer unter Beschuss gerät. Ben und die Besatzung setzen alles daran, die prekäre Situation aufzuklären, um so einen drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. Mit an Bord der U.S.S. Montana ist auch Addisons Vater, der dort als Erster Offizier arbeitet.

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