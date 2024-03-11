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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Bodyguard

NBCUniversalStaffel 1Folge 9vom 11.03.2024
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Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 9: Bodyguard

41 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Ben wird ins Jahr 1979 katapultiert und landet im Körper des Personenschützers Jack Armstrong, der als Carly Farmers Bodyguard angestellt ist. Er soll die berühmte Sängerin vor einem Attentat beschützen. Als beim Soundcheck ein Scheinwerfer auf die Bühne fällt, ist Ben zur Stelle. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt, es folgen weitere Anschläge. Carlys jüngere Schwester Jamie gerät unter Verdacht ...

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