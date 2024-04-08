RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Folge vom 08.04.2024: Musikact: Marteria
13 Min.Folge vom 08.04.2024Ab 12
Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten eine neue Ära des Fußballs: In der Baller League treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen