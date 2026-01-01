Rapa
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Rapa
Der galizische Lehrer Tomás wird Zeuge des brutalen Mordes an der Bürgermeisterin seines Heimatortes und beschließt, das Verbrechen auf eigene Faust aufzuklären. Bei seinen privaten Untersuchungen kommt er der Polizistin Maite in die Quere. Für sie ist der Mordfall berufliche Routine - für Tomás ein Abenteuer wie aus einem Buch.
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film GmbH
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