Real Life Eligella Cup
Folge 2: Showopening
27 Min.Folge vom 09.09.2023
Der Real Life Eligella Cup geht in Runde drei! Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. 8 Teams, bestehend aus namhaften Streaming Stars, kämpfen um den prestigeträchtigen Wanderpokal. Mit dabei sind neben Eli viele hochkarätige Gäste.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Real Life Eligella Cup
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Fußball
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn