Reality Stories
Folge 2: Michelle Daniaux
10 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
Die ehemalige Psychologiestudentin hat es als Österreicherin geschafft bereits bei vielen Reality TV-Formaten dabei zu sein. Mittlerweile verdient sie als TV-Sternchen und Influencerin ihren Unterhalt. Jetzt gewährt sie uns einen tiefen Einblick in ihr Leben, darunter ihre Schönheits-OPs, welche Fehler sie in der Vergangenheit begangen hat und ihre Wünsche für die Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4