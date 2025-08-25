Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Folge 8: Rendezvous für Genießer
26 Min.Ab 16
Als Juliet, eine unschuldige Hausfrau, die Torte zum 35. Geburtstag ihres Mannes einkaufen geht, trifft sie Leonardo. Ihre gesamte Einstellung zur Bedeutung einer Geburtstagstorte ändert sich für immer … denn Julia wird tatsächlich zur Torte ihres Mannes.
