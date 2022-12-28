Adventure-Doku: Der barfüßige KlettererJetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 2: Adventure-Doku: Der barfüßige Kletterer
30 Min.Folge vom 28.12.2022Ab 12
Der barfuß lebende Charles Albert ist ein Minimalist, der in Fontainebleau, Frankreich, Felsen erklimmt und in einer Höhle lebt.
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
12
Copyrights:© Red Bull Media House
