Die unfairen Fallen der SpinnenJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 10: Die unfairen Fallen der Spinnen
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die Abenteurer beginnen mit der Erkundung des Spinnennetz-Dungeons. Dort stoßen sie auf zahlreiche Fallen, die sie vor große Herausforderungen stellen. Amanda offenbart Fran, dass sie in genau diesem Dungeon bereits früher einige Kameraden verloren hat.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH