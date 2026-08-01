Die Beschwörung des DämonenwolfsJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 11: Die Beschwörung des Dämonenwolfs
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran, Bart und Victor werden von der Gruppe getrennt und müssen sich nun einer Gaukler-Spinne stellen. Da Fran Meister nicht bei sich hat, kann sie weder auf ihre Fähigkeiten noch auf Magie zurückgreifen. Um seine junge Trägerin schnellstmöglich aufzuspüren, offenbart Meister Amanda, dass er sprechen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH