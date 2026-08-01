Fran freut sich auf ein neues AbenteuerJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 12: Fran freut sich auf ein neues Abenteuer
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Den Abenteurern gelingt es gemeinsam, die Spinnen zu besiegen und aus dem Dungeon zu entkommen. Anschließend erteilt der Gildenmeister Fran die Erlaubnis, an einer Mission in Ulmutt teilzunehmen. Bevor sie aufbricht, stattet Garrus sie noch mit einer neuen Rüstung aus.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH