Ein teuflisch betrügerischer GroßdämonJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 6: Ein teuflisch betrügerischer Großdämon
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran und Meister kämpfen im Dungeon noch immer gegen den Großdämon. Dieser verfügt über die Fähigkeit, die Skills seiner Gegner zu stehlen. An Fran beißt er sich jedoch die Zähne aus: Da sie den Schwertkampf-Skill ihres Meisters nur ausgeliehen hat, kann der Dämon nicht darauf zugreifen.
Alle Staffeln im Überblick
Reincarnated as a Sword
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH