Das Bethune General Hospital ist Schauplatz dieser spannenden Serie, und die Familie Conner steht im Mittelpunkt der Geschehnisse: Vater Allen Conner ist Chefarzt, Tochter Sandy Krankenschwester und ihre Schwester Melissa erfolgreiche Chirurgin. Das schwarze Schaf der Familie, Sohn Griffin, der aus dem Medizinstudium geworfen wurde, kehrt ebenfalls in den Krankenhausmikrokosmos zurück. Intrigen, Herzschmerz, Spannung - Willkommen im Bethune General Hospital!
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
12
