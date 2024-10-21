Restaurant-Check: Was kommt wirklich auf den Teller?Jetzt kostenlos streamen
Wer ins Restaurant geht, nimmt an, dass sein Essen dort frisch gekocht wird. Doch vor allem in gewissen Preislagen ist es längst gang und gäbe, dass industriell vorgefertigte Speisen nur mehr aufgewärmt werden, vor allem bei Beilagen, Eiern und Süßspeisen. Ein großes industrielles Räderwerk bedient diesen Markt diskret. Die Kundinnen und Kunden sollen möglichst wenig davon merken, was hinter ihrem Rücken in den Küchen abgeht. Was also erwartet uns wirklich, wenn wir essen gehen? Welcher Wirt kauft noch selbst die Kartoffeln auf dem Markt, bevor er sie kocht, schält, presst und zu einem echten Kartoffelpüree verarbeitet? Und bei wie vielen anderen kommt diese Beilage fertig aus dem Tetra Pak? Gestalterin Carola Wacholder macht für den ORF III Themenmontag den Restaurant-Check. Gestaltung: Carola Wacholder Bildquelle: ORF/d5 productions
