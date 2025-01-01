Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ohrfeigen, sexuelle Nötigung, heimliche Fotos. Ein Mieter steht vor Gericht. Sind die Anschuldigungen gegen Georg Matus gerechtfertigt? 2. Fall: Tatort Supermarkt. Thomas Genten soll sich Pralinen in den Mund gestopft haben. So hat es zumindest der Ladendetektiv gesehen. Wird der hungrige Dieb überführt?
