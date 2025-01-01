Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 264
Folge 264: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Marina will ihren verheirateten Freund an sich binden. Sie lässt die Pille weg und wird schwanger. Doch völlig unerwartet verliert sie das Kind. 2. Fall: Sex statt Nachhilfe. Die Studentin Janine wollte nur fachlichen Rat. Doch ihr Professor wollte ihr an die Wäsche. Oder war es ganz anders?

SAT.1
